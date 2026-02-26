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El sobrepensamiento o «overthinking» es el hábito de analizar excesivamente situaciones pasadas o futuras, generando ansiedad, parálisis para tomar decisiones y desgaste mental. Es un mecanismo derivado del miedo o perfeccionismo que inmoviliza, a menudo disfrazando la ansiedad y empeorando la calidad del sueño.

Principales Características y Formas:

Rumiación: Analizar obsesivamente errores del pasado o lo que se pudo hacer diferente.

Preocupación anticipatoria: Imaginar escenarios catastróficos futuros.

Parálisis por análisis: Incapacidad para actuar debido al exceso de pensamientos.

¿Qué es el sobrepensamiento?, causas Comunes:

Ansiedad y estrés: Se buscan soluciones en la mente cuando se siente falta de control.

Perfeccionismo y miedo al fracaso: El deseo de controlar cada detalle o evitar errores.

Experiencias traumáticas: Intentar evitar dolores pasados anticipando problemas.

Estrategias para Superarlo:

Mindfulness y meditación: Practicar la atención plena para vivir en el presente sin juzgar los pensamientos.

Establecer límites de tiempo: Asignar un momento específico para reflexionar sobre problemas y evitar la rumiación constante.

Acción concreta: Enfocarse en pequeños pasos prácticos para resolver un problema en lugar de solo pensarlo.

Escribir: Plasmar preocupaciones en papel para sacarlas de la cabeza.

Aceptación: Entender que no todo se puede controlar y perdonar el pasado.

Si el sobrepensamiento crónico interfiere en tu vida diaria, la terapia cognitivo-conductual es muy efectiva.

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