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Un flan casero sin horno es una de las recetas más buscadas como tradicionales. Para ello toma nota de los ingredientes como de la preparación y veras los resultados. El mismo es uno de los postres que gusta a toda la familia.

Flan casero sin horno hoy

Ingredientes:

1 taza de azúcar (para el caramelo)

1 lata de leche condensada (397 g)

1 lata de leche evaporada (354 ml)

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Agua (para el baño maría)

Preparación:

En una sartén a fuego medio, derrite el azúcar hasta que tome un color dorado oscuro. No dejes de remover para evitar que se queme. Vierte el caramelo en el fondo de un molde para flan o en moldes individuales. Gira el molde para que el caramelo cubra el fondo y parte de los lados. Deja enfriar.

En un bol grande, bate los huevos. Añade la leche condensada, la leche evaporada y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Vierte la mezcla de flan sobre el caramelo ya endurecido en el molde.

Coloca el molde en una olla grande. Añade agua caliente a la olla, asegurándote de que llegue hasta la mitad del molde del flan. Cubre la olla con una tapa y cocina a fuego medio-bajo durante aproximadamente 1 hora o hasta que el flan esté firme. Puedes verificar insertando un cuchillo en el centro; si sale limpio, el flan está listo.

Una vez cocido, retira el molde del baño maría y deja enfriar a temperatura ambiente. Luego, refrigera el flan por al menos 4 horas o hasta que esté bien frío. Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes del flan y voltea el molde sobre un plato.

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