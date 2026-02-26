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El boletín del INAMEH para hoy 26 de febrero de 2026 nos señala poca nubosidad en horas de la mañana en varios estados del país. En la zona central, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

Señaló el INAMEH que Venezuela amanece con cielo despejado alternando con zonas parcialmente nubladas; resaltando, mantos nubosos con lluvias o lloviznas al *sur de Amazonas. Como en los estados del sur del país.

Además del sur de nuestra Guayana Esequiba, norte de Mérida, oeste de Trujillo y Lago de Maracaibo. En horas de la tarde cielos despejados en gran parte del país, esto en los estados centrales, como en los occidentales y orientales.

Zona insular del país, incluyendo las islas como el estado Nueva Esparta completamente despejado en horas de la tarde. Mucha presencia del astro rey para hoy jueves 26 de febrero en el país, desde tempranas horas de la mañana.

Boletín del INAMEH para hoy 26 de febrero de 2026

Temperaturas altas cerca de los 38 grados o más en gran parte del país, especialmente en zonas como central, llanera, occidental y oriental. El mapa de probables lluvias aparece completamente despejado para hoy jueves.

En cuanto a las bajas temperaturas estas se esperan en el estado Mérida con ocho grados en sus zonas montañosas. De igual modo, en horas de la madrugada, en las adyacencias del estado andino.

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