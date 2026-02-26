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Misión Nevado Carabobo hoy estará con todo su personal desplegado en el municipio Guacara. El operativo de las mascotas tomará hoy el eje oriental de nuestra entidad.

Continuando con la Campaña de Vacunación Séxtuple Canina estará en jornada de atención veterinaria integral, en el Parque Los Fundadores en la 1ra etapa de Ciudad Alianza, municipio Guacara.

Misión Nevado Carabobo hoy en esta zona

Desde las nueve de la mañana empezará el operativo de las mascotas. Recuerda que estas campañas de Misión Nevado es para mejorar la calidad de vida de nuestros animales de compañía y comunitarios.

Tener una mascota es una responsabilidad, tenemos que velar por su alimentación además de abrigo como recreación. Un perro o un gato no es un juguete, tienes que velar por el ya que también pertenece a tu núcleo familiar.

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