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Las efemérides del 26 de febrero nos recuerda que Para el año 1984: muere en Caracas el «pintor del Ávila» Manuel Cabré. Fue uno de los artistas plásticos de peso del país.

Un día como hoy el gobierno aplica un aumento del 30% en el precio de la gasolina. Así como la elevación por el mismo porcentaje en la tarifa de transporte público en el área metropolitana de Caracas por los siguientes tres meses. La medida entraría en vigor al día siguiente.

Para el año 1787, un día como hoy se constituye la Real Audiencia de Caracas.

También un día como hoy en 1965: nace la física e investigadora uruguayovenezolana Alejandra Melfo.

Un día como hoy en 1966: nace en Caracas la actriz Gabriela Gerbes.

En 1988, un día como hoy nace en Guatire, estado Miranda, el grandeliga Héctor Rondón.

Un día como hoy en 1995: muere la actriz Altagracia Sarmiento (n.1952).

En el año 1899, un día como hoy fallece en Caracas el dramaturgo y poeta Félix Soublette (n.1820).

Las efemérides del 26 de febrero

Un día como hoy en 2001: muere la actriz Amelia Román (n.1931).

También un día como hoy en 2001: muere en Caracas el escritor, político e intelectual Arturo Úslar Pietri, premio Príncipe de Asturias de la Literatura.

En el año 2010, un día como hoy muere el empresario y político hispanovenezolano Francisco Cabrera Santos. Fue alcalde de Valencia.

Para el año 2012: Hugo Chávez, presidente en ejercicio de entonces, es sometido a una intervención quirúrgica en Cuba para extraer un tumor cancerígeno. Es la tercera ocasión que pasa por un quirófano en ocho meses. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013.

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