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Una colisión múltiple en la Autopista Sur no dejó lesionados, el hecho ocurrió luego de las nueve de la mañana de hoy jueves 26 de febrero de 2026. El hecho vial ocurrió a la altura de la Polar y ciudadela José Martí.

En el hecho se vieron involucrados varios vehículos pesados, enseguida las autoridades del estado Carabobo llegaron al lugar, para atender la situación. Levantaron el accidente y descongestionaron el tráfico.

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Colisión múltiple en la Autopista Sur no dejó lesionados

El hecho se suma a los ocurridos hoy jueves, donde se reportó el volcamiento de una gandola en el distribuidor Malavé Villalba. De igual modo, informaron sobre un accidente en la avenida Don Julio Centeno, entre un vehículo liviano y un camión de desechos sólidos color verde.

Hacemos el llamado a conducir con cuidado en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, una de ellas circular a una velocidad moderada.

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