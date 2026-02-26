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¿Cuáles bonos fueron eliminados luego del Bono Único Familiar?, luego del cambio del 30 de abril de las bonificaciones, varias de estas ayudas fueron borradas del sistema. Aun varios portales de noticias los siguen colocando, generando confusión entre las personas.

El pasado 30 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la bonificación que sustituía a varias ayudas. Fueron seis bonificaciones que quedaron eliminadas con la creación del bono único.

Dicha bonificación única ha ido cambiando en cuanto a su monto, ya que estas están ancladas al precio del dólar del Banco Central de Venezuela. El mes de febrero la bonificación estuvo en el orden de los 5.500 bolívares.

¿Cuáles bonos fueron eliminados luego del Bono Único Familiar?

Recuerda entrar a tu cuenta en el Sistema Patria y allí contestar las encuestas que hay entre ellas la de los trabajadores. Como recuerda revisar tus datos en el sistema y sobre todo tu número de teléfono celular.

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Los bonos que quedaron eliminados desde el 30 de abril del año pasado fueron los siguientes: Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado. Además de 100% Escolaridad, José Gregorio Hernández y Lactancia Materna son los seis bonos.

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