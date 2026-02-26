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Jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla siguen en el país

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó a participar en las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla. “Si usted nunca se ha vacunado, bueno, vamos ahorita, es el momento de vacunarse”, dijo Rodríguez.

Desde el lunes en todos los CDI que están en el país empezaron estas jornadas para combatir a la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una enfermedad viral, transmitida por la picadura de mosquitos infectados.

Jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla

El Gobierno nacional se mantiene alerta y activo, garantizando la inmunización gratuita y de calidad en todo el país. Para ello debes acudir al centro más cercano y formar parte de esa iniciativa.

Dicha vacunación es gratuita y se ha venido realizando en todo el país. Se busca combatir la fiebre amarilla.

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