Compartir

Un adolescente agredió a un compañero de clases y quedó detenido en el Zulia. En un video que se hizo viral se observó al estudiante agredir en dos oportunidades a un compañero de clases. Ante esto se colocó la respectiva denuncia quedando el joven a la orden del Ministerio Público.

En el video se ven a los estudiantes de cuarto año discutiendo y uno de ellos se ve cuando agrede con fuerza al otro joven. La Policía Municipal de Cabimas actuó de inmediato ante este hecho deteniendo al agresor.

Adolescente agredió a un compañero de clases

El hecho se registró ayer 25 de febrero, otra persona hizo llegar el video a los uniformados y estos actuaron de inmediato. El menor de edad y agresor en el video quedó detenido por PoliCabimas.

Desde hace tiempo el Ministerio Público ha emprendido campañas para evitar estos episodios de agresiones entre los estudiantes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas