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A pesar que la LVBP entró en un periodo de descanso, está latente el tema cambio de Leandro Cedeño de Caracas a Magallanes. El bateador brilló en el todos contra todos además de la gran final, donde quedó como el Jugador Más Valioso.

Cedeño bateó y destacó con el equipo rival del Caracas y fue uno de los que más aportó para el nuevo título de los Navegantes. Desde las primeras semanas de enero se comenzó a hablar de un rumor de cambio.

Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes del Magallanes, dijo que por ahora no se ha hablado de un cambio. Lo otro sería esperar quien sería el pelotero o los peloteros que pasarían a las filas melenudas.

Caracas y Magallanes en los últimos años han negociado a varios peloteros, recordemos los cambios de Felipe Rivero, Erick Leal y el jardinero Víctor Bericoto. Además del canje que llevó a Anthony Vizcaya al Caracas por Yoander Méndez.

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Como el cambio que trajo a Eliézer Alfonzo jr. a las filas magallaneras. Como otros cambios que han hecho en los últimos años. Por ahora este es uno de los que ha estado en la palestra en las últimas semanas.

Leandro Cedeño y el cambio de Caracas a Magallanes

“Nosotros no hemos comenzado ningún movimiento relacionado con cambios de peloteros. Actualmente, estamos realizando la visita a los campos de entrenamiento en el spring training, pero de transacciones, por los momentos, no hemos hablado con nadie”, dijo Rojas.

Este será uno de los temas más esperados este año, ya que en la temporada muerta se han visto muchas transacciones de peloteros de los ocho equipos. Cedeño ha manifestado por su parte que quiere seguir con el Caracas.

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