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El precio del dólar BCV hoy 26 de febrero de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 414,04 bolívares y el euro en 488,60 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 417,35 bolívares y el euro en 493,11 bolívares.

Mientras que la onza de oro se encuentra en un costo de 5.174,88 dólares. Este indicador se mantiene en alza en esta semana, el gramo del “metal precioso” se encuentra hoy en un precio de 165,87 dólares.

Para hoy el precio del barril de petróleo se encuentra en un precio de 67,66 dólares. Los leves repuntes se mantienen en el precio del crudo, esta semana ha estado en una alza poca, pero la misma es positiva para los países exportadores.

En un costo de 64.546 dólares se encuentra hoy el precio del bitcoin, este indicador se ha ido a la baja desde hace meses. Se encuentra aun por debajo de los setenta mil dólares desde hace unos meses.

Dólar BCV hoy 26 de febrero de 2026, y la producción de chayota en el país

La producción de chayota (Sechium edule) en Venezuela es un cultivo destacado en zonas altas y templadas (como los Andes y áreas montañosas de Miranda/Aragua), valorado por su rusticidad y alta productividad (27-45 kg/planta al año).

Se cultiva bajo tutores, requiriendo suelos ricos y húmedos, con cosecha a los 4-5 meses tras siembra. Zonas de Producción: Las principales áreas productoras se encuentran en los estados andinos (Mérida, Táchira, Trujillo) y zonas de los estados Miranda y Aragua.

Condiciones de Cultivo: Requiere temperaturas de 13°C a 30°C y alta humedad. Se siembra en suelos ricos en materia orgánica. Ciclo y Cosecha: Las plantas son enredaderas perennes que pueden durar hasta 8 años, pero se manejan intensamente entre los 6 y 8 meses. La primera cosecha ocurre entre los 4 y 5 meses después de la siembra.

Producción: Una sola planta puede producir entre 27 y 45 kg de frutos al año.

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