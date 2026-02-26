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Los síntomas previos a un coma diabético tienes que conocerlos a fondo, muy pendiente sobre la ingesta de azúcar en exceso. No olvides visitar a tu médico de confianza y siempre hacer ejercicios.

Estos síntomas dependen de si la glucosa está extremadamente alta (hiperglucemia) o baja (hipoglucemia). Las señales de alerta incluyen fatiga intensa, confusión, desorientación, visión borrosa, sed extrema o hambre, náuseas, vómitos y pérdida de conciencia. Es una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Síntomas previos a un coma diabético

Síntomas de Azúcar Muy Alto (Hiperglucemia/Cetoacidosis o Síndrome Hiperosmolar): Sed extrema y boca seca: Aumento de la micción.

Malestar físico: Náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso.

Respiración y Aliento: Respiración rápida y profunda, y aliento con olor a frutas o acetona.

Estado mental: Fatiga, somnolencia, confusión y agitación.

Piel: Piel seca, caliente y enrojecida.

Síntomas de Azúcar Muy Bajo (Hipoglucemia):

Físicos: Temblores, sudoración excesiva, debilidad y mareos.

Neurológicos: Visión borrosa, dificultad para hablar, desorientación y confusión.

Sensaciones: Hormigueo en la piel (labios o lengua) y hambre intensa.

¿Cuándo buscar ayuda?

Si una persona con diabetes presenta confusión, somnolencia extrema, mareos, dificultad para hablar o pierde el conocimiento, se debe solicitar ayuda de emergencia inmediatamente.

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