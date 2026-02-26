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Un incidente vial en la ARC tramo Carabobo dejó una persona lesionada. El hecho fue atendido por funcionarios de los bomberos de Los Guayos en la mañana de hoy jueves 26 de febrero de 2026.

Al lugar llegaron los bomberos para atender la situación ocurrida antes de llegar al peaje viejo sentido Maracay, luego de pasar el distribuidor Divenca. Se pudo conocer que un ciudadano de 34 años, presentó traumatismo en la extremidad inferior izquierda.

Incidente vial en la ARC

El personal bomberil realizó la valoración primaria y aplicó los primeros auxilios necesarios en el sitio, brindando las recomendaciones de seguridad correspondientes. El lesionado fue trasladado por un acompañante a un centro asistencial.

Este hecho vial se suma a los ocurridos hoy jueves en el estado Carabobo. Se hace el llamado a transitar con mucha prudencia por las vías del estado Carabobo como del país.

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