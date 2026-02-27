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El astro portugués ingresa al fútbol español como accionista a través de su filial CR7 Sports Investments para impulsar el crecimiento del club andaluz.

Cristiano Ronaldo ha dado un paso firme en su faceta como empresario al comprar el 25% de la UD Almería, equipo que actualmente compite en LaLiga Hypermotion de España.

La operación fue canalizada a través de CR7 Sports Investments, una filial creada recientemente para gestionar los activos deportivos del delantero. Aunque no se revelaron las cifras oficiales de la negociación, el comunicado emitido por la compañía destaca que esta compra representa un hito estratégico en la expansión global de los negocios de Ronaldo fuera de las canchas.

Cristiano Ronaldo compra el UD Almería

El actual capitán del Al-Nassr expresó su entusiasmo por este proyecto, subrayando que la UD Almería posee bases sólidas y un potencial de crecimiento envidiable. Por su parte, el presidente del club, Mohamed Al Khereiji, celebró la incorporación del portugués.

Destacando que su profundo conocimiento de la liga española y su mentalidad ganadora serán fundamentales para el desarrollo de la academia y del primer equipo. En Almería ya sueñan con que esta alianza sea el primer paso para ver al astro vestir la camiseta rojiblanca en el futuro.

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