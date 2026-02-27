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Juan Antonio Guevara, de 57 años, realizaba mantenimiento a un tanque de agua en la U.E.N. 25 de Marzo cuando perdió el equilibrio.

Un trágico accidente laboral enlutó a la comunidad educativa de San Mateo, estado Aragua, tras el fallecimiento del obrero Juan Antonio Guevara Virahonda. El hombre, quien se desempeñaba como obrero desde hace más de 15 años en la Unidad Educativa Nacional 25 de Marzo, perdió la vida este miércoles luego de caer desde una altura aproximada de cuatro metros. En el momento realizaba labores de mantenimiento en la institución.

El suceso ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana, cuando Guevara intentaba mover un pesado tanque de agua sobre la platabanda del recinto. En medio de la maniobra, el trabajador perdió la estabilidad y cayó al vacío, impactando directamente contra el pavimento. A pesar de ser trasladado inicialmente al ambulatorio local y luego al Hospital Central de Maracay, falleció pocas horas después debido a los severos traumatismos generalizados.

Fallece obrero San Mateo

Sus familiares, presentes en la morgue de Caña de Azúcar, recordaron a Juan Antonio como un hombre ejemplar y profundamente responsable con sus labores. Su esposa destacó la valentía que siempre lo caracterizó, mencionando que murió cumpliendo con su deber. Las autoridades municipales brindaron apoyo a los deudos para los gastos fúnebres de este trabajador que dedicó gran parte de su vida al servicio de la mencionada escuela aragüeña.

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