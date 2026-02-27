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El evento natural ocurrió en San Juan de Urabá, provocando llamaradas de fuego, grietas en el suelo y la muerte de ganado en las zonas aledañas.

Los habitantes del municipio mencionado, en el departamento de Antioquia, Colombia, vivieron momentos de angustia tras la erupción de un volcán de lodo la tarde de este miércoles 25 de febrero. El fenómeno, que incluyó la expulsión de material y potentes llamaradas de fuego, afectó la vía al corregimiento Siete Vueltas. Causando alarma en las comunidades cercanas a la planta de tratamiento del acueducto municipal, donde se divisaron grietas en el terreno.

Erupción volcán de lodo en Colombia

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) informó que, si bien no se reportan personas lesionadas, fue necesario evacuar de manera preventiva al menos cuatro viviendas debido a la cercanía con el foco de la emergencia. El secretario de gobierno local, José Ignacio Díaz, confirmó que el cuerpo de bomberos trabaja en la zona para controlar los focos de incendio. Además reportó el hallazgo de cabezas de ganado muertas producto de la erupción.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante y han desplegado maquinaria amarilla para intentar recuperar la transitabilidad en las rutas afectadas por el material volcánico. Se hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar acercarse al sitio de los hechos mientras los equipos técnicos evalúan el alcance de los daños y el riesgo de posibles nuevas expulsiones en las próximas horas.

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