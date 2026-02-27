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La Santa Sede confirmó el cronograma de viajes apostólicos que el papa León XIV llevará a cabo durante el primer semestre de 2026. Según el comunicado oficial emitido por el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, la agenda iniciará el próximo 28 de marzo con una visita al Principado de Mónaco. Posteriormente, el Santo Padre se embarcará en un periplo de diez días por el continente africano, recorriendo Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril, reforzando así su presencia en regiones clave para la Iglesia.

Papa León con viajes este 2026

La gira por España está programada del 6 al 12 de junio, donde el Obispo de Roma visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Estos viajes se suman al programa de visitas pastorales dentro de Italia que desarrollará entre mayo y agosto, incluyendo paradas en Pompeya y Nápoles. Tras sus primeros viajes a Türkiye y Líbano a finales de 2025, esta nueva agenda consolida la actividad internacional de León XIV, quien busca mantener un contacto cercano con las diversas comunidades religiosas alrededor del mundo.

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