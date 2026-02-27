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Un incendio forestal puede ocurrir en segundos, más si dejan velas encendidas en los cerros. Esta semana se hizo viral un video del rescatista Jacobo Vidarte donde se muestra una vela encendida rodeada por piedras pequeñas.

Esto fue en uno de los sectores del cerro El Casupo, todos sabemos lo peligroso que es en tiempos de verano la maleza la cual se encuentra seca por falta de lluvias. Esto podría ocasionar un incendio en el lugar.

No sabemos con qué fin dejaron la vela en lo alto, rodeada de piedras, las cuales significa un verdadero peligro. Personas en redes sociales indican que podría tratarse de un rito esotérico, hasta ahora no sabemos si sea así.

Pero el llamado es no dejar velas encendidas, no llevar yesqueros, como tampoco objetos inflamables a este cerro como a los demás que hay en el estado Carabobo y en el país. Todos sabemos lo complicado que es para los bomberos atacar esas situaciones.

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No dejes velas encendidas en los cerros, esto puede ocasionar un incendio forestal

Las montañas, terrenos, partes donde hay maleza en verano corre un peligro grande. Ya que por cualquier chispa puede ocasionar un incendio de gran magnitud. Es por ello que hacemos un llamado a las personas para que tengan cuidado y no dejen fuego en esos lugares.

Menos con una vela encendida en el lugar, estos lugares son frágiles, hay que preservarlos. Primero que nada ya que son los pulmones de la ciudad. Ya se han presentado incendios en el cerro El Café y otras zonas.

Eso deja un gran impacto de contaminación en el aire, vemos la ciudad cubierta por el humo. Las montañas sobre todo, y vemos como pueden pasar días y el efecto de la contaminación por el incendio sigue.

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Es por ello que hacemos el llamado, a las personas que dejaron la vela encendida en el lugar para que no lo vuelvan a hacer. Hay que dar el ejemplo, todos sabemos que en esos lugares viven animales, insectos, y otras especies entre ellos los pájaros que alegran la vida con su cantar.

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