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La misión Nevado en Carabobo hoy viernes 27 de febrero estará en el eje occidental del estado Carabobo, específicamente en el municipio Bejuma. Atendiendo a las mascotas y brindando toda la atención.

Hoy la misión estará en la Carretera Panamericana sector El Rocío, aldea artesanal Don Viviano Vargas en Bejuma, estado Carabobo desde las nueve de la mañana. Todos los profesionales de la misión estarán atendiendo a las mascotas.

Misión Nevado en Carabobo hoy viernes estará en esta zona

Con consultas, desparasitación, vacunación, limpieza de oídos, vitaminas y cortes de uñas. Además brindando toda la atención si hay inquietudes acerca de tu mascota. Además de la Campaña de vacunación séxtuple.

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Como la atención veterinaria integral, actividad completamente gratis. No olvides cuidar de la salud de nuestros amigos peludos. No olvides la gran y bonita responsabilidad que es tener una mascota.

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