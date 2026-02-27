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El puente más viejo de Valencia, estado Carabobo, es el Puente Morillo, construido entre 1815 y 1820 sobre el río Cabriales. Ubicado en la calle Colombia (cerca de la av. Boyacá), y sigue en pie.

Esta estructura de tres bóvedas y estilo colonial fue fundamental para la comunicación con Caracas y hoy es un sitio de interés histórico y turístico. El puente es uno de los más conocidos y está cercano a San Blas como al centro de la ciudad.

¿Cuál es el puente más viejo de Valencia?

Este ha sido uno de los que ha vivido todos los cambios de la ciudad. Hasta hace unos años estuvo abierto para automóviles, luego de eso se decidió cerrar al presentarse un problema en su estructura.

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Ha vivido además de la transformación, la etapa colonial de la ciudad, como lo que pasaba en aquellos tiempos. Hoy por hoy es uno de los puntos de interés que hay en la ciudad, si te gusta la historia.

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