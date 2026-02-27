Compartir

La situación del clima hoy 27 de febrero de 2026 según el INAMEH señala nubosidad en horas de la mañana en varias zonas del país. Esto en Carabobo, Aragua además del estado Miranda, zona costera del país en la zona central, completamente despejado.

Situación General, Se prevé cielo parcialmente nublado y áreas despejadas en la mayor parte del país; sin embargo, no se descartan algunas lluvias o lloviznas en partes de *Miranda, este de Falcón, nuestra Guayana Esequiba, sur de Amazonas, Andes y Zulia*.

Además del este de Sucre, áreas montañosas de la Gran Caracas, norte de Yaracuy, este de Falcón, Apure, Barinas, los Andes y lago de Maracaibo*, se estima formación de mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable.

Área insular del país con nubosidad en horas de la mañana, en horas del mediodía se esperan cielos despejados. Estados de la región llanera con cielos parcialmente nublados en horas de la mañana.

Situación del clima hoy 27 de febrero

Altas temperaturas en varios estados del país, zonas del estado Guárico y la región sur de Anzoátegui como en Bolívar y Amazonas con 37 grados. Centro del país y zonas occidentales con temperaturas superiores a los 34 grados.

Bajas temperaturas en el estado Mérida en horas de la madrugada, se esperan siete grados para hoy martes. En zonas de montaña del centro del país se esperan 23 grados en horas de la madrugada.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas