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Un hombre golpeó a su suegra en Acarigua estado Portuguesa y fue capturado por la policía de esa entidad, quedando ahora a la orden del Ministerio Público. El sujeto causó a la mujer de 52 años lesiones en su cuerpo.

El sujeto quedó identificado como Alberto Herrera de 35 años de edad, quien fue denunciado por violencia de género. El sujeto fue capturado por oficiales del centro de Coordinación Policial número 2.

Hombre golpeó a su suegra y lo capturaron

La mujer de 52 años, suegra de Herrera fue llevada al Centro de Diagnóstico Integral Trino Meleán. Esta presentó hematomas en su brazo izquierdo, dijo el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana.

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La mujer enseguida luego de la lesión salió a denunciar a Herrera. Este al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial se determinó que tiene un registro. El mismo es por un caso de violencia física ocurrido en julio del año 2014.

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