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¿Cuándo será velado Willie Colón?, la familia del afamado artista, músico y compositor dio a conocer la fecha del velatorio. Este será la semana próxima, el 7 de marzo en Nueva York, será el acto para familiares y amigos del cantante.

En la Funeraria MacMahon, Lyon & Harnett en la ciudad de Nueva York. Mientras que el 8 de marzo el acto velatorio será para el público en general. Esto en un horario que va desde las tres de la tarde a ocho de la noche.

La causa de muerte del artista fue natural, este murió en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Colón murió al lado de su esposa Julia Colón Craig, con la cual estuvo casado por 49 años, dice el comunicado.

El comunicado destacó que el entierro del cantante se hará en una ceremonia privada donde solo estarán sus familiares. Colón murió el pasado sábado 21 dejando un hondo pesar en los amantes de la salsa y de la música caribeña.

¿Cuándo será velado Willie Colón?

Este hizo llave y grandes producciones con cantantes afamados, entre ellos Héctor Lavoe, Rubén Blades. Además de Ismael Miranda, Celia Cruz, como para las Estrellas de Fania, como para los conocidos Amilcar Boscán y la gran Soledad Bravo.

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El lunes 9 de marzo seguirán los actos velatorios del cantante, ya que se hará una misa funeral pública en la Iglesia Catedral de San Patricio en Nueva York. Se espera la presencia de cantantes como de personas allegadas a Colón.

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