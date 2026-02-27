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En el marco de la fase estadal de los Juegos Nacionales Estudiantiles 2026, se llevó a cabo el IV Festival Nacional de la Clase de Educación Física en las Unidad Educativa Lisandro Ramírez; de la parroquia San José del Municipio Valencia.

Actividad organizada por el Ejecutivo nacional, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Secretaría de los Procesos de Aprendizaje y Deporte para el Desarrollo Integral de las Comunidades (Spaddic).

Xiomara Luna, Autoridad Única de Educación en la entidad, señaló que durante esta actividad, profesores de educación física de los 14 municipios de la entidad; mostraron su metodología de trabajo con sesiones didácticas a niños y niñas de educación inicial, primaria y especial, .

“Estamos fomentando la práctica deportiva en nuestros niños y niñas con esta interesante actividad. Donde nuestros docentes podrán desarrollar toda su metodología de cara a la siguiente fase de estos juegos; donde esperamos contar con los más destacados en cada área, y la formación y preparación de nuestros deportistas estará a cargo de los profesores más adecuados”, expresó.

Asimismo, indicó que este tipo de eventos permite la creación de la conciencia deportiva de los jóvenes y así generar una masificación considerable de diferentes disciplinas; en cumplimiento de las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro.

Clase de Educación Física en Carabobo

Y realizadas de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Marggily Morales, coordinadora regional de Educación Física, Deporte y Recreación, precisó que las pruebas organizadas por los docentes consistieron de circuitos rápidos para fortalecer el desarrollo cognitivo de los jóvenes.

“Seguimos avanzando en cada una de las fases de estos Juegos Estudiantiles, donde además de seleccionar a nuestros docentes, podemos realizar estrategias para que cada uno de los participantes puedan aplicarlas en sus respectivos colegios y así mejorar su enseñanza”, dijo.

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A su vez, detalló que seguirán trabajando en conjunto con todas las instituciones educativas para cumplir con el cronograma establecido para esta justa estudiantil.

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