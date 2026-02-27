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Liga Mayor de beisbol tendrá una temporada de 70 juegos (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Liga Mayor de beisbol

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Danny Valdiviezo
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La Liga Mayor de Beisbol tendrá una temporada de 70 juegos, la presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó el calendario en el Palacio de Miraflores. Rodríguez estuvo acompañada del presidente de la liga, Arturo Cupido.

La ronda regular será de 70 juegos, mucho más que la temporada de Beisbol Profesional. La liga ha tomado cuerpo y se espera que la fanaticada siga creciendo en apoyo a los equipos que hay en la actualidad.

Liga Mayor de beisbol tendrá 70 juegos

Además de los 70 encuentros que habrá en el circuito mayor, se jugarán 16 encuentros en el todos contra todos y una final de siete juegos, para el ganador de cuatro. Se espera también mucha publicidad a la liga que empezará próximamente.

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