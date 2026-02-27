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En las instalaciones de El Helicoide, en Caracas, se encuentra operativa una textilera estratégica que forma parte de las misiones Cuadrantes de Paz y Guardianes de la Patria realizando uniformes.

Este proyecto, que forma parte del Plan de las 7T, tiene como objetivo fortalecer la producción interna mediante la fabricación de uniformes tácticos. Actualmente, la planta alcanza una producción de entre 100 y 115 piezas diarias, logrando confeccionar alrededor de 500 prendas semanales destinadas a los funcionarios venezolanos.

Textilera en El Helicoide hace uniformes

La textilera cuenta con tres líneas de producción especializadas que generan empleos directos para la población. Las dos primeras líneas, compuestas por 18 operarias cada una, se encargan de la confección de «guerreras» (chaquetas de alta resistencia) y pantalones tácticos. Por otro lado, la tercera línea gestiona los procesos previos de preparación. Las trabajadoras del centro manifestaron un medio de comunicación del estado su orgullo por elaborar piezas con materia prima venezolana. Destacando que cada uniforme es un reflejo de la dedicación y el compromiso con la soberanía productiva del país.

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