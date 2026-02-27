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La UEFA Champions League ya tiene definidos sus enfrentamientos para los octavos de final tras el sorteo realizado este viernes 27 de febrero.

La suerte dictaminó un duelo de titanes entre el Real Madrid y el Manchester City, una rivalidad que se ha vuelto un clásico moderno en Europa y que tendrá su primer asalto en el Santiago Bernabéu. Por su parte, el actual campeón del torneo, el París Saint-Germain, se verá las caras con el Chelsea, reeditando lo que fue la final del pasado Mundial de Clubes 2025.

Sorteo octavos Champions League

Entre las grandes sorpresas de esta instancia destaca el Bodo/Glimt de Noruega. El modesto club, que hace menos de una década militaba en la segunda división de su país, logró una hazaña histórica al eliminar al Inter de Milán para colarse entre los mejores dieciséis del continente; ahora buscará seguir haciendo historia frente al Sporting de Portugal. Los partidos de ida están programados para los días 10 y 11 de marzo, mientras que los clasificados a cuartos se definirán en los encuentros de vuelta el 17 y 18 del mismo mes.

Los demás cruces quedaron integrados por los duelos entre Newcastle vs. FC Barcelona, Atlético de Madrid vs. Tottenham, Bayer Leverkusen vs. Arsenal, Atalanta vs. Bayern Munich y Galatasaray vs. Liverpool. Con estos emparejamientos, la competición entra en su etapa más crítica, donde los favoritos deberán demostrar su jerarquía para mantenerse en la ruta hacia la gran final.

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