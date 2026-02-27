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Un accidente por alcance entre cuatro vehículos se registró la tarde de este viernes 27 de febrero en el kilómetro 163 de la Autopista Circunvalación Este.

Según reportes preliminares y el análisis de imágenes de la zona, el siniestro ocurrió cuando un Toyota Corolla Explosion, color vinotinto, impactó por la parte posterior a una camioneta Daihatsu Terios blanca. Posteriormente, un Chevrolet Aveo negro chocó contra el Corolla y, finalmente, una camioneta Jeep Liberty (KK) impactó al Aveo, generando un efecto cadena en plena arteria vial.

Accidente en la Autopista Este

En el sitio se mantiene un importante despliegue de las unidades de operaciones viales de Invialca junto a las autoridades de tránsito terrestre. Ambos trabajan en el levantamiento de los vehículos involucrados y en la regulación del flujo vehicular. Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad, aunque el impacto ha causado una fuerte retención en este tramo de la autopista.

Los funcionarios hacen un llamado a los conductores a mantener la distancia de seguridad y a seguir las indicaciones del personal presente en la vía mientras culminan las labores de despeje.

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