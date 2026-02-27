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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía fue escenario de un crítico incidente aéreo la tarde de este viernes 27 de febrero, cuando una Avioneta Beechcraft A100 King Air, identificada con la matrícula YV1306, aterrizó de emergencia.

El suceso se originó tras una falla mecánica en el tren de aterrizaje, lo que obligó al piloto a maniobrar de forma forzosa al momento de tocar pista, generando la movilización inmediata de los Bomberos Aeronáuticos y los equipos de respuesta inmediata.

Avioneta aterrizó de emergencia en Maiquetía

Afortunadamente, el protocolo de seguridad funcionó con precisión: todos los ocupantes resultaron ilesos y abandonaron el área sin contratiempos. Sin embargo, debido a la posición en la que quedó la aeronave sobre la capa asfáltica, las autoridades aeroportuarias se vieron obligadas a paralizar temporalmente todos los despegues y aterrizajes. La suspensión se mantuvo durante las labores de remoción y limpieza para garantizar la seguridad operativa del terminal.

Tras culminar las maniobras de despeje y verificar que la pista principal no presentaba daños estructurales. La directiva del aeropuerto informó que restablecieron totalmente las operaciones aéreas a partir de las 5:15 p. m. El incidente provocó una reprogramación logística en los vuelos nacionales e internacionales previstos para el cierre de la jornada. Finalmente la situación fue normalizada rápidamente bajo la supervisión de los organismos competentes.

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