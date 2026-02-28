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Colombia anuncia cierre de fronteras con Venezuela por elecciones legislativas

By Lubin Molero
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Colombia cierra sus fronteras por las elecciones
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Gobierno de Colombia confirmó que cerrará sus fronteras, incluyendo la zona limítrofe con Venezuela, con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo domingo 8 de marzo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó este viernes 27 de febrero que la restricción busca garantizar la seguridad de los 41,2 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a los miembros del Congreso del periodo 2026-2030. Además del cierre de fronteras, que se aplicará también con Ecuador, Brasil, Panamá y Perú, el decreto contempla la activación de la Ley Seca desde la tarde del sábado hasta la mañana del lunes 9 de marzo.

Colombia cierra sus fronteras por las elecciones

Aunque tradicionalmente el cierre fronterizo inicia el viernes previo al evento electoral, el ministro Benedetti propuso que esta vez comience a la medianoche del sábado para minimizar el impacto negativo en el comercio binacional. En esta jornada, los colombianos elegirán a 108 senadores y 183 representantes a la Cámara, además de participar en consultas interpartidistas para definir candidatos presidenciales. Las autoridades instaron a los ciudadanos y comerciantes a tomar las previsiones necesarias ante esta restricción temporal que forma parte del protocolo de orden público para asegurar la transparencia y tranquilidad durante el proceso electoral en todo el territorio colombiano.

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