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La tarde de este viernes 27 de febrero ocurrió el volcamiento de un camión de carga pesada tipo granelero la tarde en la autopista Valencia – Puerto Cabello, específicamente a la altura del Distribuidor Bárbula.

El incidente, que ocurrió en una de las arterias viales más transitadas de la región, generó alarma inmediata entre los conductores. Aunque las autoridades confirmaron que el siniestro solo dejó daños materiales y no se registraron personas lesionadas tras el fuerte impacto.

Volcamiento de camión en el Distribuidor Bárbula

Funcionarios de Invialca y cuerpos de Seguridad Ciudadana se desplegaron rápidamente en el sitio para coordinar las labores de despeje y controlar el flujo vehicular. Debido a la magnitud del camión y la posición en la que quedó la carga, el tránsito por la zona se mantuvo restringido, mientras se culminaban las maniobras de remoción en la vía.

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