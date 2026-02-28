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Detenidos los presuntos involucrados en caso de abuso en el sector San Jerónimo del municipio Cocorote, Yaracuy, luego de que una adolescente de 13 años revelara lo que vivía en su hogar.

La joven confesó ser víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro, de 51 años, y de un vecino de 82 años. Como consecuencia de estas agresiones, la menor presenta un embarazo de cinco meses. Presuntamente, su madre (45) la obligaba a ocultar el mismo, utilizando ropa holgada para evadir la atención pública.

Detenidos por abuso de adolescente en Yaracuy

Tras la denuncia interpuesta por el Consejo Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA). La policía regional activó un operativo el pasado miércoles 26 de febrero que culminó con la detención de los presuntos tres implicados. Los sujetos y la progenitora de la víctima fueron puestos a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público en el estado Yaracuy. Mientras la adolescente recibe atención médica, psicológica y evaluación forense para garantizar su resguardo integral.

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