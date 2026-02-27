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Por el presunto abuso a una adolescente en Valencia un hombre quedó detenido. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Valencia en sus redes sociales en las últimas horas.

Funcionarios de la Policía Municipal de Valencia detuvieron a un hombre por intentar abusar de una adolescente. Se pudo conocer que esto ocurrió en la parroquia San Blas en la capital carabobeña.

Efectivos policiales adscritos a la Estación Policial Bicentenario, lograron la aprehensión de un hombre de 21 años, quien intentó abusar de una adolescente de 15 años de edad. El hecho se registró en las adyacencias de una institución educativa ubicada en la Avenida Padre Alexander de la referida parroquia.

Presunto abuso a una adolescente en Valencia

Se pudo conocer que el individuo intentó manipular a la joven mostrándole sus partes íntimas, así como videos y material pornográfico desde el teléfono celular. Con la intención de abusar de ella.

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Tras recibir la denuncia por parte de habitantes de la comunidad, la comisión policial se trasladó al sitio y logró la detención del sujeto. El caso fue notificado al Ministerio Público (MP) para su debido proceso.

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