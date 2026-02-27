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El precio del dólar BCV hoy 27 de febrero de 2026 nos señala que la divisa se encuentra en la banda de los 410 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 417,35 bolívares y el euro en 493,11 bolívares.

Este lunes el dólar estará en 419,98 bolívares y el euro en 495,60 bolívares

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 5142,55 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los más buscados en la economía.

En un costo de 66,65 dólares se mantiene el precio del barril de petróleo. Este indicador se ha mantenido en los sesenta dólares y pareciera que pudiera subir dentro de poco. Los países exportadores esperan que suba de precio.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 64.548,78 dólares. Este llegó a estar ya hace un año sobre los 123 mil dólares y luego se vino en picada en el mundo.

Dólar BCV hoy 27 de febrero de 2026, ¿qué países generan más chatarra?

China y Estados Unidos lideran la producción mundial de chatarra, tanto electrónica como metálica, generando en conjunto gran parte de los residuos globales. India, Japón, Alemania y el Reino Unido también se encuentran entre los principales generadores.

En cuanto a chatarra de metales, EE. UU. es un exportador neto líder, con Turquía como gran importador. Principales Productores de Chatarra (General y Electrónica): China: Es la nación que más chatarra genera, con altos volúmenes de basura electrónica.

Estados Unidos: Segundo productor mundial, destacado por ser uno de los países más consumistas.

India: Se posiciona como uno de los mayores productores de chatarra a nivel global.

Japón: Potencia tecnológica que ocupa los primeros puestos en desechos electrónicos.

Alemania y Reino Unido: Líderes en Europa en la generación de chatarra industrial y electrónica.

Brasil: Principal productor de basura electrónica en Sudamérica.

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