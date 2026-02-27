Compartir

La empresa Telefónica que había adquirido los derechos de Movistar confirmó su salida de Venezuela, pese al contexto geopolítico actual. La operadora de comunicación seguirá operando en el país, sin problemas.

Desde el mes de noviembre pasado los directivos de la empresa entre ellos el presidenta Marc Murtra habían hecho oficial su salida del continente. Movistar se mantiene como una de las tres empresas de comunicaciones y datos que hay en el país.

Empresa Telefónica confirmó su salida de Venezuela

Dijo Murtra que la estrategia del grupo es ir a otros objetivos centrales. Indicó que la situación de Venezuela varió la empresa sigue con planes de dejar el país. Recordemos que esta empresa nació en el país con el nombre de Telcel, luego pasó a Movistar.

NO DEJES DE LEER AHORA:

Los clientes de Movistar no se verán afectados, no quedan en “incertidumbre”, ya que la empresa se mantendrá operativa. Con sus planes de mercadeo, tarifas en Venezuela, a la espera de un comprador.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas