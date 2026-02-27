Ya el listado de los celulares que se quedan sin Whatsapp en marzo 2026 se dio a conocer esta semana. Atento a tu aparato, ya que la lista incluye modelos conocidos, ya que podrías quedarte fuera de esta red social.
Desde el 1º de marzo estos aparatos no tendrán acceso al Whatsapp. Como es conocido esta red mensualmente se va renovando y varios aparatos dejarán de tenerla.
Sin Whatsapp en marzo 2026
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Samsung Galaxy S4 mini
Samsung Galaxy S3
Sony Xperia M
LG Optimus L7 II
Motorola Moto E (1.ª generación)
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