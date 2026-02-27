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¡Ahora!, Estos celulares se quedan sin Whatsapp en marzo 2026

By Danny Valdiviezo
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sin Whatsapp en marzo 2026

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Ya el listado de los celulares que se quedan sin Whatsapp en marzo 2026 se dio a conocer esta semana. Atento a tu aparato, ya que la lista incluye modelos conocidos, ya que podrías quedarte fuera de esta red social.

Desde el 1º de marzo estos aparatos no tendrán acceso al Whatsapp. Como es conocido esta red mensualmente se va renovando y varios aparatos dejarán de tenerla.

Sin Whatsapp en marzo 2026

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1.ª generación)

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SourceMercado
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