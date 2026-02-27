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Reportaron incendio de un autobús en la ARC (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Incendio de un autobús en la ARC

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Danny Valdiviezo
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El incendio de un autobús en la ARC fue reportado hoy viernes en el kilómetro 80, sentido Caracas. Un Encava de la línea Guacara colores amarillo con franjas azules estaba en llamas, el hecho ocurrió en el tramo Aragua.

El fuego comenzó en el motor del autobús y luego se expandieron hacia la parte trasera. El conductor del autobús, junto al colector y los pasajeros salieron rápidamente de la unidad de transporte.

El Encava transportaba estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) desde el estado Carabobo, rumbo a Caracas.

Incendio de un autobús en la ARC

Otros conductores dieron el aviso enseguida a las autoridades de emergencia del número 911. Hasta ahora no se han reportado lesionados como víctimas que lamentar en este hecho vial ocurrido hoy.

Al sitio llegaron comisiones de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, como de la Policía Nacional Bolivariana Tránsito. Además de bomberos del estado Aragua como de la red de ambulancias. Las autoridades investigan que causó el fuego en el bus.

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SourceJacinto Oliveros
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