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El aumento salarial en el país ha sido otro de los temas en tendencia esta semana. El diputado y exministro del Trabajo, Francisco Torrealba dio su opinión al respecto y destacó que se está trabajando sobre lo que es el ingreso de los trabajadores

Resaltó Torrealba que en la actualidad hay un grupo de expertos que están trabajando en pro del aumento del salario. Como indicó que se están haciendo varias consultas en curso sobre el tema a varios sectores de la población.

«Hay un conjunto de consultas, existe una encuesta vía Patria que anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Hay muchos expertos, reuniones y nosotros también estamos consultando a nuestras bases», indicó para Unión Radio.

El aumento del salario esta semana se hizo tendencia, luego de lo que dijo el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate. El titular del trabajo resaltó que se estaban creando dos fondos en el país.

Aumento salarial en el país

«Pronto habrá noticias sobre el salario», dijo ministro Piñate «No me corresponde a mí decirlo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ya dijo que se están creando dos fondos. Uno para la protección social que incluye el impulso de la educación, la salud, la cultura, el empleo y también para el ingreso de los trabajadores», declaró a la prensa.

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«Esperemos el aumento de los ingresos del país por ingresos petrolero y otras vías, y que pronto se den esos anuncios». Piñate había destacado sobre el bolívar en el país. «La dolarización implica que no haya bolívares y la moneda nacional del país es el bolívar», destacó.

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