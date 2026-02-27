Compartir

El jinete venezolano Luis Rojas ganó la Triple Corona en Chile, el criollo sumó más lauros a su exitosa carrera en ese país. Rojas concretó la hazaña en la pista del Club Hípico Concepción con el ejemplar Horión.

Rojas triunfó en tres de las cuatro pruebas del circuito clásico nacional, destacando en los hipódromos chilenos. Con el tresañero Horión pudo dominar en la carrera de los dos mil metros.

Jinete venezolano Luis Rojas ganó la Triple Corona en Chile

Esto como parte del aniversario del hipódromo y lo que es la cuarta etapa de la Cuadruple Corona del Biobio. El caballo y el jinete criollo han siso los más laureados en ese país en lo que va de año.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Con todo!, Venezuela sumó lanzadores para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Es la primera vez que un venezolano se consolida como uno de los mejores fustas en ese país. La jornada se vio acompañada de una gran cantidad de venezolanos que fueron a apoyar a Rojas en la carrera.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas