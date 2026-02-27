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Gasolina Súper Premium en Carabobo ya se vende en estas estaciones

By Danny Valdiviezo
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Gasolina Súper Premium en Carabobo
Foto. El Diario.

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Danny Valdiviezo
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La gasolina súper Premium en Carabobo ya comenzó a venderse en dos estaciones de servicio. Recordemos que el plan piloto de este combustible comenzó en Caracas y se ha ido extendiendo a otras entidades.

En la estación de servicio Bohío ubicada en la ARC es una de las bombas donde se está vendiendo esta gasolina. El otro punto es en la estación de servicio Guaparo, ubicada en la Redoma de Guaparo en la avenida Bolívar.

Esta gasolina fue anunciada por PDVSA y es para vehículos modernos los cuales necesitan una gasolina de mayor octanaje. Además de Carabobo esta comenzó a venderse en Maracay como en otros estados del país.

Gasolina Súper Premium en Carabobo, ¿qué es este combustible?

A esta gasolina se le denomina «combustible de alto octanaje» porque tiene un octanaje de 90 o superior. Es un derivado del petróleo crudo sin plomo con aditivos detergentes y características menos contaminantes.

Octanaje: 97 octanos, superior a las opciones de 91 o 95 existentes, ofreciendo una mejor resistencia a la detonación.

Uso: Destinada a vehículos modernos que requieren mayor rendimiento y protección contra el «pistoneo» (cascabeleo).

Disponibilidad: Inicialmente en un plan piloto en 8-10 estaciones de servicio en Caracas y expandiéndose a estados cercanos como Aragua.

Precio: 1 dólar estadounidense ($1) por litro.

Calidad: Libre de aditivos metálicos, con mezcla de componentes nacionales y aditivos importados de alta tecnología.

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