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El niño asesinado en Mariara fue enterrado, un grupo de niños y muchachos acompañaron a Axel hasta el cementerio. Mientras el caso sigue en investigaciones, el agresor conocido como Jesús, quien es menor de edad fue privado de libertad y está a la orden del Ministerio Público.

Axel falleció luego que su padrastro de 17 años lo golpeara fuertemente, causándole lesiones severas. El niño tenía diarrea, había comido muchos mangos y al manchar la cama el castigo fue golpearlo.

La madre del pequeño, quien también es menor de edad quedó en libertad. El caso ha sido uno de los más sonados en el eje oriental del estado Carabobo. Debido al trato cruel que le dio el padrastro.

El miércoles en horas de la noche terminó la presentación del agresor ante el Ministerio Público. Este está señalado de dar castigo al niño, y está privado de libertad, no se sabe desde que tiempo compartía techo con el menor.

Niño asesinado en Mariara

Entre globos, y lágrimas Axel fue enterrado a las dos de la tarde. Se sigue esperando por las averiguaciones de este caso, el cual ha sido uno de los más fuertes en el estado Carabobo en lo que va de año.

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