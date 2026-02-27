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Las efemérides de hoy 27 de febrero, nos recuerdan que se produce el estallido social el Caracazo (1989). Fue una serie de protestas, disturbios y saqueos que ocurrieron en Venezuela entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989.

Estas manifestaciones, fueron en respuesta a los anuncios económicos realizados por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que incluían el aumento de la gasolina. Y el costo del transporte urbano, comenzaron en Guarenas y se extendieron a Caracas y otras ciudades del país.

Batalla Fluvial del Caño Macareo (1812). Este enfrentamiento se enmarca en el contexto de la guerra de independencia de Venezuela.

República Dominicana se independiza de Haití (1844).

Muere José Gabriel de Alcalá (1871) Político venezolano.

Muere José Laurencio Silva (1873) Militar y político venezolano.

Se funda el equipo FC Bayern de Múnich (1900). Es uno de los equipos de fútbol más conocidos y antiguos de Alemania.

Un día como hoy nace Pedro León Zapata (1929) Pintor, escritor, caricaturista y humorista venezolano.

Nace Elizabeth Taylor (1932) Actriz británica-estadounidense.

Efemérides de hoy 27 de febrero

Los físicos y químicos estadounidenses, Martin Kamen y Sam Ruben, descubren el carbono-14 o radiocarbono (1940). El carbono-14 es un isótopo de carbono utilizado principalmente por los arqueólogos para datar lugares y objetos antiguos.

La Laguna de Las Marites y Las Tetas de María Guevara en la isla de Margarita son declarados monumentos naturales (1974).

Nintendo lanza en Japón los primeros juegos de Pokémon (1996). Pokémon es un juego de rol donde el jugador es un entrenador que viaja por diferentes regiones capturando y entrenando a criaturas llamadas Pokémon, con el objetivo de convertirse en el mejor entrenador del mundo.

Muere Wolfgang Larrazábal (2003) | Militar y político venezolano, presidente de la Junta de Gobierno de Venezuela que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958.

Hoy es el Día Mundial del Trasplante. Día Mundial de las ONG.

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