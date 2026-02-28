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Son muchas las propiedades del ocumo, este es un tubérculo altamente nutritivo y fácil de digerir, ideal para la salud digestiva, estomacal y cardiovascular. Aporta fibra, vitamina C, hierro, potasio y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico.

Brindan energía, ayudan a controlar el colesterol y protegen la mucosa gástrica. Mejora la digestión: Su alto contenido de fibra favorece el funcionamiento intestinal y es recomendado para calmar la acidez, el reflujo y las úlceras gástricas.

Aporta energía: Al ser una fuente rica en carbohidratos complejos, proporciona energía sostenida, siendo excelente para deportistas o para el consumo diario. Puede prepararse de diferentes maneras.

Propiedades del ocumo

Fortalece el sistema inmune: Gracias a su aporte de vitamina C, ayuda a subir las defensas y prevenir enfermedades. Salud Cardiovascular: Ayuda a reducir el colesterol y mejora la circulación.

Nutritivo: Contiene hierro (fortalece músculos), fósforo (fortalece huesos), calcio y vitaminas del complejo B (salud de piel y cabello). Versatilidad culinaria: Se utiliza en cremas, purés, buñuelos, sopas (como la sopa macuteña) y sancochos, siendo un alimento básico en la cocina venezolana.

Uso tradicional: Tradicionalmente, se han utilizado sus raíces en forma de cataplasma para afecciones de la piel y sus hojas cocidas para mejorar dolores o molestias. Aunque su uso principal es alimenticio.

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