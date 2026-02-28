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Las efemérides del 28 de febrero destacan la fundación de la ciudad de San Fernando de Apure al sur del país en 1788. Uno de los estados que se debe explotar el turismo debido a sus zonas, recomendamos Cinaruco, Achaguas y el mismo San Fernando.

Un día como hoy nace José María España (1761) Militar y político venezolano que junto a Manuel Gual. Protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del Imperio español.

Batalla de Cúcuta. Inicio de la Campaña Admirable (1813). Primera Batalla de San Mateo (1814). Nace el General Antonio Guzmán Blanco (1829) Militar y político venezolano. Gobernó el país desde 1879 a 1882. Aun hay varias de sus obras en Caracas.

Muere Simón Rodríguez (1854) educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano. Tutor y mentor de Simón Bolívar y Andrés Bello. Nace Manuel Díaz Rodríguez (1871) escritor modernista venezolano.

El ingeniero alemán Rudolf Diesel, obtiene la patente del motor de combustión interna Diesel (1892). Se celebra por primera vez el Día Nacional de la Mujer (1909). Fue en los Estados Unidos, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908.

Efemérides del 28 de febrero

Los científicos Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick descubren la estructura química del ADN (1953). ADN más parecido al Humano. Los restos de Simón Rodríguez son ingresados al Panteón Nacional (1954).

La revista Time honra al general Marcos Pérez Jiménez con su portada (1955). Dicha publicación es recordada por muchas personas; de hecho conservan aquella revista como algo muy valioso.

Radio Caracas Televisión RCTV transmite por primera vez un debate político de suma importancia para el país. Entre los líderes políticos Rafael Caldera de COPEI y Jóvito Villalba de URD (1963).

México se convierte en el primer país de América Latina en tener acceso a internet (1989). La conexión se realizó desde el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, donde se estableció un enlace directo con la Red de la Fundación Nacional de Ciencia – NSFNET.

Termina la Guerra del Golfo Pérsico llamada la guerra televisada, se vieron movimientos de tropas (1991). Muere Pompeyo Davalillo (2013) mánager y Beisbolista venezolano. Día contra las Enfermedades Raras.

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