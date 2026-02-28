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El reporte del INAMEH hoy sábado 28 de febrero de 2026, nos indica poca nubosidad durante el día. Mantos nubosos en nuestra Guayana Esequiba y al sur del país, en los estados Bolívar como en Apure en horas de la mañana.

Venezuela amanece con escasa nubosidad; resaltando, mantos nubosos con lluvias o lloviznas al este de nuestra Guayana Esequiba. Sur de Bolívar/Amazonas, montañas de Miranda, noroeste de Barinas, Portuguesa, Andes y sur del Lago de Maracaibo.

Se prevé cielo parcialmente despejado y algunas zonas con escasa nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Con algunos mantos nubosos y precipitaciones dispersas en áreas de nuestra *Guayana Esequiba, sur de Bolívar, partes de Amazonas, Andes y Zulia.

Reporte del INAMEH hoy sábado 28 de febrero de 2026

Persisten concentraciones de *Polvo del Sahara*, en gran parte del país. En la tarde prevalecerá escasa nubosidad en la mayor parte del país; exceptuando, en zonas de *nuestra Guayana Esequiba, parte de Bolívar, Amazonas y Andes.

En cuanto al oleaje se pudo conocer que este estará en olas de metro y medio a dos metros. En el Golfo de Venezuela, al occidente del país, se esperan olas de más de dos metros debido al fuerte oleaje.

Las altas temperaturas estarán en 38 grados hoy sábado 28 de febrero. Esto en zonas del llano venezolano, estado Guárico, zona central del país además del estado Amazonas. En el estado Mérida en horas de la madrugada se esperan ocho grados.

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