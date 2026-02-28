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El Poeta Tarek William Saab presentó nuevas obras literarias en Carabobo. En el marco de la 21º edición de la Feria Internacional del Libro (Filven), y bajo el lema “Leer Humaniza”, el poeta y Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, en compañía del Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, presentó dos de sus últimas obras en el Teatro Municipal de Valencia, además de un libro dedicado al escritor en homenaje a sus 45 años de trayectoria literaria.

El funcionario y poeta señaló que en esta edición fueron presentadas dos obras de su autoría como la reedición de su libro ”Los ríos de la ira” de 1987. Un poemario que irrumpió con fuerza en el panorama literario venezolano y que vuelve a circular para las nuevas generaciones.

Así como su obra «Un tren viaja al cielo de la medianoche», que recoge sus poemas escritos entre los años 2021 al 2025. Y el ensayo biográfico del escritor Alberto Jiménez Ure, titulado «Saab, una vida literaria», que recorre estas cuatro décadas de creación ininterrumpida.

En tal sentido, precisó que sus trabajos son producto de una sensibilidad nacida en medio de situaciones desgarradoras que en particular le han marcado como ser humano y escritor. Ya sean situaciones de guerra, enfermedades y desastres naturales.

Poeta Tarek William Saab presentó nuevas obras literarias en Carabobo

«En la época de la cuarentena, yo trabajé todos los días y no dejé de hacer las correspondientes ruedas de prensa, porque otra cosa es escribir poesía en una cómoda poltrona, aun así, de ahí salieron los poemas del segundo libro que hoy estamos presentando, y así he podido plasmar muchas otras obras, donde recuerdo varias hechas en terremotos, como el de Pakistán en 2005”, expresó.

Por su parte, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, destacó que el autor homenajeado es sinónimo gran verbo; inspiración, conocimiento, político y sensible ante el mundo que lo rodea.

“Nuevamente le agradezco su disposición de venir para acá a Carabobo, conversar con una figura como Tarek William Saab es siempre extremadamente didáctico. Ya que tiene siempre algo que tú no imaginas que él te va a decir, y la razón por la cual digo esto, es por su misma condición de poeta y de persona increíble”, comentó.

Eventos para la cultura

Asimismo, resaltó la importancia de continuar con este tipo de eventos, que se convierten en escenario propicio para las ideas, letras; palabras que causan un impacto positivo en los amantes de la literatura.

“Los poetas más que nunca son necesarios, el alma de los seres humanos requiere ser alimentada, y esa alma se alimenta con belleza, poesía, amor y cosas bonitas. Por su parte los poetas se inspiran en el ecosistema que los rodea y tienen un recorrido histórico, ya que ellos ven el mundo de manera distinta a como lo vemos las personas normales, porque ellos tienen ese sexto sentido que les permite interpretar y decodificar la energía que tiene el ambiente y posteriormente poderla relatar, eso es lo que es un poeta”, dijo.

Lacava también añadió que este autor posee una narrativa capaz de relatar hechos conmovedores, lo que permite atrapar al lector con cada verso plasmado en sus líneas.

“A este increíble autor lo conozco desde hace muchos años, y le pones fuego al verso, ha hecho unos libros maravillosos que son capaces de captar la atención del lector. Por eso siempre invito a que lean estas hermosas obras que aquí están siendo presentadas”, agregó.

En esta actividad, estuvieron presentes diversas autoridades nacionales y regionales, como el viceministro de Fomento para la Economía Cultural del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura y presidente del Centro Nacional del Libro (CENAL) , Raúl Cazal, el director del Gabinete de la Cultura en Carabobo Luis Salvador Feo la Cruz y la Alcaldesa de Valencia, Dina Castillo, así como Cristian Farías, escritor, poeta y activista político, Valentina Vadell de la casa editorial Vadell Hermanos, y otras personalidades literarias.

La 21ª Filven en Carabobo inició el jueves 26 de febrero y continúa este sábado 28 de febrero en los espacios del Complejo Cultural Museo de Arte Valencia (MUVA), ubicado en la avenida Bolívar Norte del municipio Valencia, donde en esta entrega, el escritor homenajeado es Armando José Sequera , premio nacional de literatura 2024-2025, mientras que el país honrado es Egipto.

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