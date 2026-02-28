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Pagaron bonos Patria de 18 y 30 mil bolívares cerrando el mes de febrero, esto a los sectores seguridad con el Bono Cuadrantes de Paz. Como la bonificación a los cultores populares, pertenecientes a la misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

El bono a los cultores, está anclado al cambio del día del Banco Central de Venezuela precisó el mensaje enviado a los afiliados a la misión cultura. El bono tuvo un incremento debido al cambio del dólar oficial.

«Monedero Patria: Crédito por Bs.18.350 por concepto bono Cultores Populares (febrero de 2026)». Precisó el mensaje que les llegó a los beneficiarios del sector cultura en las últimas horas.

Bonos Patria de 18 y 30 mil bolívares

En las últimas horas comenzó el pago del Bono Cuadrantes de Paz, tal como está en la agenda de pagos del Sistema Patria. El mes que se pagó a los funcionarios de seguridad, prevención y rescate fue el mes de febrero

El Canal Patria Digital indicó en sus redes sociales que el monto otorgado es de Bs. 30.750 o US$ 73,23 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV). Este se está haciendo efectivo a los funcionarios.

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Ahora inicia la espera del Bono Único Familiar del mes de marzo, luego a mediados del mes comienzan a pagarse los Bonos Contra la Guerra Económica. Dirigidos a los empleados públicos, jubilados y pensionados.

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