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El proceso de postulaciones para cargos de fiscal y defensor iniciará este lunes 2 de marzo, y se extenderá hasta el próximo 9 del tercer mes del año. Giusseppe Alessandrello, presidente de la comisión parlamentaria dio el anunció.

Dicho proceso viene luego de las renuncias presentadas por Tarek William Saab, quien era el Fiscal General de la República como de Alfredo Ruiz, quien era el Defensor del Pueblo. Saab fue nombrado Defensor provisional.

Dijo Alessandrello que están invitados todos los ciudadanos a inscribirse para estos cargos. Tanto el del Fiscal como el de Defensor del Pueblo. Dichos requisitos serán difundidos en diarios de circulación nacional y en las cuentas del parlamento.

Cargos de fiscal y defensor en Venezuela, inicia proceso de postulaciones

Tras una reunión del grupo legislativo en la sede de la Asamblea Nacional (AN), en Caracas, Alessandrello invitó a todos los ciudadanos interesados en ocupar el cargo» de fiscal y el de defensor a postularse a partir del próximo 2 de marzo.

Las candidaturas serán evaluadas por la comisión para luego presentar a la Asamblea Nacional una lista con los seleccionados, explicó. La comisión fue creada por diputados oficialistas como de la oposición.

Entre ellos Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza y José Villarroel. Así como los opositores Pablo Pérez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero. El abogado Larry Devoe será el fiscal general momentáneamente.

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