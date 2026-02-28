Política y economíaPortada

BDT habilitó compra de divisas para personas naturales este fin de semana

By Danny Valdiviezo
0
105
BDT habilitó compra de divisas

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El BDT habilitó compra de divisas para personas naturales este fin de semana. Hoy sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo se podrán adquirir dólares de manera virtual. Dicho monto será abonado a la cuenta verde dentro del Banco Digital de los Trabajadores.

De esta manera, el banco se suma a los otros que han estado ejecutando mecanismos para la venta de dólares. Esto se ha hecho los fines de semana en lo que va del mes de febrero, cumpliendo con los mecanismos impuestos por el Banco Central de Venezuela.

BDT habilitó compra de divisas

Se pudo conocer que una vez finalizada la compra, los usuarios podrán disponer de sus fondos para dinamizar sus compras digitales con su cuenta del BDT. Para movilizar sus fondos en divisas deberán hacer uso de su Tarjeta Visa Prepagada BDT luego de transferirle los fondos en moneda extranjera.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Último minuto!, Bonos de 29 y 95 mil bolívares comenzaron a pagarse a estos sectores

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceBDT
Artículo anterior
Comienza proceso de postulaciones para cargos de fiscal y defensor en Venezuela
Artículo siguiente
Mantienen búsqueda de un joven desaparecido en Choroní
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes