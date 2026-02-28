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El BDT habilitó compra de divisas para personas naturales este fin de semana. Hoy sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo se podrán adquirir dólares de manera virtual. Dicho monto será abonado a la cuenta verde dentro del Banco Digital de los Trabajadores.

De esta manera, el banco se suma a los otros que han estado ejecutando mecanismos para la venta de dólares. Esto se ha hecho los fines de semana en lo que va del mes de febrero, cumpliendo con los mecanismos impuestos por el Banco Central de Venezuela.

BDT habilitó compra de divisas

Se pudo conocer que una vez finalizada la compra, los usuarios podrán disponer de sus fondos para dinamizar sus compras digitales con su cuenta del BDT. Para movilizar sus fondos en divisas deberán hacer uso de su Tarjeta Visa Prepagada BDT luego de transferirle los fondos en moneda extranjera.

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