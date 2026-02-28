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Un joven desaparecido en Choroní, en el sector Puerto Colombia es buscado por las autoridades. Sebastián Soto de 18 años de edad desapareció el pasado lunes 16 de febrero sin dejar rastros.

Una comisión del CICPC ha estado en investigaciones para dar con el paradero del joven. Los familiares del joven informaron que el lunes 16 de febrero este salió de su vivienda rumbo a su trabajo.

Mantienen búsqueda de un joven desaparecido en Choroní

Soto atendía un kiosco de la zona, a las diez de la mañana fue visto por última vez y desde allí no han tenido pistas de su paradero. Los funcionarios del CICPC han estado en averiguaciones con amigos y familiares del joven.

El joven es obrero y es residente de uno de los sectores del pueblo de Choroní. Los familiares agradecen cualquier información a través del teléfono 0412-4504915 o a los despachos policiales de la zona.

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